Mascherine, guanti e mozziconi abbandonati: "Pericolo per salute e ambiente"

"Come tristemente denunciato da diversi organi d’informazione, i vari presidi di prevenzione al contagio, quali mascherine e guanti. si sono aggiunti ai mozziconi di sigaretta e ad altri rifiuti che troppo spesso sono in bella mostra nelle piazze, strade, marciapiedi, parchi e ogni altro luogo pubblico di libero passaggio". A denunciare l'abbandono di tali rifiuti, tramite un question time, è il capogruppo del Gruppo misto Emanuele Panizza.

"Tali atteggiamenti, già puniti dalle normative vigenti ma troppo spesso tollerati, devono avere fine - continua il consigliere d'opposizione - La salute del nostro pianeta e di conseguenza la nostra salute, ancor prima del decoro pubblico, devono essere preservati. Questa emergenza sanitaria ci ha mostrato il lato inflessibile e intransigente delle Forze dell'ordine, che si sono scrupolosamente, a volte oserei dire anche troppo o persino addirittura oltre, attenute alle disposizioni impartite dal governo per reprimere atteggiamenti definiti 'irresponsabili’. Inutile dire che i mozziconi di sigaretta sono stati a contatto con le tanto famigerate goccioline, così come i fazzoletti di carta e le mascherine, pertanto questi e gli altri rifiuti rappresentano un serio e grave pericolo. Chiediamo che la stessa solerzia, attenzione, profusione di energie sia ora diretta nel reprimere tali atteggiamenti sicuramente dannosi per la salute del nostro ambiente e della nostra persona. Chiediamo al sindaco se intende rendere obbligatorio l’uso dei posaceneri tascabili per chi fuma nei luoghi pubblici; disposizione che, oltre ad essere utile di per sè, sarebbe di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tale ‘malcostume’ e ‘atto criminoso’, oltre a quali altre misure atte a contenere questo problema che richiede un’attenzione immediata".