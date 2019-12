Matteo Salvini a Faenza nella Nott de Bisò: e le sardine iniziano a organizzarsi

Matteo Salvini torna nel ravennate. Domenica 5 gennaio infatti, il leader della Lega sarà a Faenza in occasione della Nott de Bisò, quando il Niballo, un grande fantoccio raffigurante un guerriero saraceno posto alla confluenza dei corsi manfredi, a mezzanotte verrà dato alle fiamme.

Dalla sezione romagnola della Lega ancora non trapela nulla - probabilmente anche per evitare che le "sardine" si organizzino come hanno fatto a Ravenna - tuttavia sembra probabile che Salvini sarà in città tra la mattina e il pomeriggio, quando farà un giro tra i rioni di Faenza insieme agli esponenti manfredi del Carroccio. Possibile anche che venga organizzato un comizio.

Resta ora da capire se le sardine faentine - il gruppo su Facebook ha superato i 1600 iscritti - decideranno di organizzare un evento collaterale per lo stesso giorno. Stessa cosa per quanto riguarda le oltre 12mila sardine ravennati, che potrebbero organizzare una trasferta più sotto data in modo da evitare spostamenti o arrivi "in gran segreto", come è successo pochi giorni fa a Forlì dove Salvini si è presentato in sordina in modo da evitare la protesta delle sardine.

"Si può fare solo una cosa - commenta Maria Teresa, una delle sardine faentine - andare in piazza alla nostra festa e ignorare assolutamente quel malefico essere ripugnante e i suoi seguaci". "Credo che le sardine dovrebbero dimostrare il rispetto che la Lega non conosce - aggiunge Monica - e magari fare la manifestazione il giorno prima". "Basta essere presenti e con una "sardina" in mano - propone invece Daniele - così possiamo contarci. Non lasciamogli la piazza!".