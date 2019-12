Oltre 100 giovani riuniti per Emilia-Romagna coraggiosa: "Una generazione che non si arrende"

Sono più di cento i giovani, ragazze e ragazzi da tutta la Regione, che si sono trovati domenica mattina all’Hotel Mattei di Ravenna in sostegno della lista Emilia-Romagna Coraggiosa. Un appuntamento a cui hanno partecipato, tra gli altri, Elly Schlein, Vasco Errani e associazioni impegnate sul territorio, dai ragazzi di Fridays For Future fino ai rappresentanti delle associazioni dei giovani lavoratori, degli studenti e degli universitari.

“Siamo una generazione che non si arrende, che lotta e combatte per un futuro migliore - spiegano - il nostro è un progetto, un’idea al servizio di tutti, non di qualcuno, un’esperimento che va oltre le solite divisioni e i limiti presenti all’interno del centrosinistra e che ha bisogno della forza di una generazione, la nostra, che vive sulla propria pelle, giorno dopo giorno, le contraddizioni del nostro mondo: il lavoro sempre più precario e senza diritti, l’ambiente sempre più inquinato e compromesso e quindi un futuro più incerto. Siamo qui tutti insieme, disponibili, pronti ad aiutare a superare quei limiti e proporre un nuovo progetto, una nuova prospettiva per questa Regione: un nuovo patto per il lavoro e la lotta al lavoro precario e sottopagato; un nuovo Patto per il Clima: azzeriamo le emissioni di Co2 entro 10 anni e piantiamo 5 milioni di alberi in 5 anni come in Nuova Zelanda. Vogliamo una regione più inclusiva, che non lasci nessuno indietro e che lotti a testa alta contro ogni discriminazione, sessuale, di genere".

"Dobbiamo avere un orizzonte chiaro di cambiamento - dice Schlein - e solo noi, tutti insieme, possiamo farcela”. “Usateci”: questo è il monito che aggiunge Vasco Errani: “Questo progetto è vostro, fatelo vostro. Solo così riusciremo, tutti insieme, fianco a fianco, a cambiare le cose”.