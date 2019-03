Pd, un incontro con Marco Minniti per parlare di sicurezza

Per approfondire i temi che saranno al centro della campagna elettorale, il Pd di Lugo metterà in campo una serie di iniziative di approfondimento. Sul tema della sicurezza e di come costruire una comunità sicura e solidale, un appuntamento importante è quello in programma sabato 23 marzo alla Casa del Popolo di Voltana.

Alle 15.00 si aprirà il dibattito “Costruire una comunità sicura, coesa e inclusiva” al quale interverranno, oltre al Sindaco di Lugo Davide Ranalli e al deputato Pd Alberto Pagani, anche l’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti. La frazione lughese potrà ascoltare le parole di un esponente di spicco della politica italiana. Minniti, attualmente deputato Pd, è stato infatti Ministro dell’Interno nel Governo Gentiloni dal dicembre 2016 fino a giugno 2018, ma prima ancora ha ricoperto l’incarico di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel Governo D’Alema, sottosegretario al Ministero della Difesa nel Governo Amato e vice Ministro dell’Interno nel Governo Prodi. Sia Enrico Letta che Matteo Renzi lo hanno scelto inoltre durante i loro mandati come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai Servizi Segreti. Durante la giornata a Voltana, Marco Minniti presenterà anche il suo nuovo libro dal titolo “Sicurezza è liberta”.