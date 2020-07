Pialassa Baiona chiusa, la Lega si incontra con i pescatori

"Sabato mattina alle 9:00 incontreremo i pescatori regolari della valle che dopo la ferma imposta dal #covid si sono visti nuovamente negare la possibilità di lavorare per un altro mese, il tutto da un giorno all’altro senza nemmeno un preavviso. La #valle deve riaprire immediatamente ed i lavori devono essere posticipati ad ottobre o a data non conflittuale alla vita della valle". E' qunato si legge in una nota della Lega.



"All’incontro oltre al consigliere comunale #Lega di #Ravenna Gianfilippo Rolando ed altri colleghi del gruppo consigliare Lega, vi sarà l’On Jacopo Morrone, l’On Gianni Tonelli, l’On Elena Raffaelli e il consigliere regionale Andrea Liverani che hanno nel frattempo prodotto un’interrogazione regionale ed una parlamentare".

