Piscina comunale aperta senza il servizio bar, Panizza: "E' inaccettabile"

"La piscina anche quest’anno ha riaperto non rispettando gli orari previsti dal capitolato di gestione, firmato con l’amministrazione comunale nemmeno due mesi fa. E cosa ancor più rilevante non ha ripristinato il servizio bar". Emanuele Panizza, consigliere comunale del Gruppo Misto, ha presentato sulla questione un question time. "Quello che è grave è che ancora una volta i competenti uffici comunali ne fossero del tutto all’oscuro(degli orari), quello che è gravissimo è che al 16 di ottobre, quasi 20 giorni dopo aver segnalato la cosa non sia ancora stato fatto nulla - sottolinea -. Ma quello che è inammissibile è la risposta al nostro question time col quale abbiamo sollevato il problema, ossia che Pool 4.0, il 20 settembre, avrebbe avvisato il Comune della difficoltà di trovare un gestore del bar, come se fosse materia di discussione, e l’amministrazione comunale anziché intimare il rispetto dei vincoli contrattuali si sarebbe dimostrata comprensiva".

Esterna Panizza: "Pool 4.0 ha partecipato e vinto un bando di gara per la gestione di una piscina e di un bar al suo interno, con la sola ‘facoltà’ di subappaltare la gestione del bar e incassarne il relativo affitto. E' inaccettabile aver aperto senza il servizio bar e incomprensibile come al 16 ottobre, ossia quasi un mese dopo la situazione non sia cambiata. Per aprire un bar servono pochissimi giorni lavorativi, come mi hanno confermato professionisti del settore e per estendere l’orario di lavoro basterebbero pochi minuti. Oltre a quanto già rimarcato, non si devono sottovalutare le ore di lavoro ingiustamente sottratte ai quattro dipendenti in turno, così come il mancato lavoro prestato dai baristi. E il Comune che è stato informato il 27 settembre, dov’è?".