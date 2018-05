Piscina comunale, contratto di gestione in scadenza: "Serve una decisione immediata"

Sono trascorse tre settimane da quando Veronica Verlicchi, capogruppo della lista La Pigna in consiglio comunale, ha puntato i riflettori sulla gestione della piscina comunale Gambi di Ravenna. "A pochi mesi dalla scadenza del contratto di gestione, fissata per il 31 dicembre 2018, nulla si sa del destino della piscina - spiega Verlicchi - La giunta continua a glissare sull'argomento tanto da non volersi nemmeno esprimere sulla nostra proposta di un “Project financing”, da esperire attraverso gara pubblica, per reperire le risorse necessarie per la riqualificazione della piscina. Preoccupa il fatto che nè nel bilancio di previsione 2018, nè tantomeno nel piano triennale degli investimenti pubblici è presente lo stanziamento economico per i dovuti interventi all'impianto natatorio". La consigliera d'opposizione mercoledì ha depositato un ordine del giorno che chiede di "prendere una immediata decisione circa il futuro della piscina comunale e di considerare l'ipotesi del ricorso al “Project financing”".