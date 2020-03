Polstrada di Lugo, continua il pressing di Marco Di Maio: "No alla chiusura"

Non si ferma l'impegno del parlamentare Marco Di Maio a difesa del presidio di polizia stradale di Lugo di Romagna. Il deputato romagnolo, infatti, dopo l'interrogazione già presentata ha depositato anche un 'question-time', una interrogazione a risposta immediata in commissione, che troverà risposta domani pomeriggio nella Commissione Affari costituzionali. La stessa in cui Marco Di Maio è capogruppo, ruolo dal quale ha potuto facilitare la trasformazione dell'atto da ordinario a urgente.

"Ho voluto porre questo tema tra le questioni prioritarie da trasmettere al ministero - ha detto - nella convinzione che in una fase come quella attuale tutto ci si possa permettere tranne indebolire i presidi di sicurezza. E' un errore chiudere i distaccamenti più lontani dalle grandi strade di comunicazione e dai centri urbani principali, anche a fronte della necessità di svolgere una sempre più intensa opera di prevenzione e presidio del territorio, richiesta a gran voce da cittadini e imprese".