Elezioni a Russi, Valentina Palli presenta la sua proposta per gli animali

Inizia ad entrare nel vivo con un’altra proposta la campagna elettorale della sindaco del centrosinistra Valentina Palli. Questa volta al centro dell’attenzione ci sono gli animali. Il progetto, illustra Palli, "si articola in quattro punti principali che hanno l’obiettivo di fare di Russi una città amica degli animali. Il primo punto è quello di creare un’area da dedicare allo stallo temporaneo degli animali smarriti o abbandonati sul nostro territorio. Quest’area verrà gestita con l’insostituibile supporto delle associazioni e degli amanti degli animali”.

A tutto questo si aggiungerà anche un’altra serie di proposte che andranno incontro non solo agli animali, ma anche a tutte quelle persone che trovano in loro un amico inseparabile. “Intendiamo supportare percorsi di pet-therapy sia per i bambini, sia per gli anziani, che potranno così trovare in loro un punto di riferimento”. Infine, la proposta si articolerà anche in iniziative che oltre a pensare agli animali permetteranno una valorizzazione del nostro territorio comunale. “Il tutto passerà per la dotazione delle aree di sgambamento di zone più adeguate alle diverse esigenze dei cani, e poi valorizzeremo le iniziative dedicate alla tutela e alla protezione degli animali. Questo – continua Valentina Palli – passerà attraverso l’incentivazione delle adozioni degli animali abbandonati anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni veterinarie che agevolino le adozioni stesse”.