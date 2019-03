Ravegnana, disabili e Speyer: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 19 marzo alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. In apertura di seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Straniero sfregia auto in serie e minaccia i passanti in zona Speyer”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); e “Sull’assegnazione delle sale delle riunioni dei consigli territoriali ai comitati cittadini e alle pro loco”, presentato dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna).

L’assessore Gianandrea Baroncini risponderà alle interrogazioni su “Ravenna rifiutopoli della regione” presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e su “Una strada o una piazza a Ravenna per Giorgio Gaber: un omaggio all'uomo e all'artista" presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna). L’assessore Massimo Cameliani risponderà all’interrogazione del consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) su “Ristoranti abusivi solo a Conventello?”. Il sindaco Michele de Pascale risponderà a tre interrogazioni: su “Partoanalgesia un’altra delle eccellenze di Ravenna verso il ridimensionamento” e su “Attività delle cliniche private convenzionate” presentate da Emanuele Panizza e Marco Maiolini (gruppo misto); e su “La contraccezione libera come strumento di educazione alla sessualità” presentata da Michele Distaso (Sinistra per Ravenna).

Saranno poi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Donazione al Comune di Ravenna dell'area occupata dal cippo caduti nella Seconda guerra mondiale a Mensa”, che sarà presentata dall’assessore Massimo Cameliani, così come la successive proposta di deliberazione – “Chiusura strada Ravegnana: indirizzi per l'adozione di misure di agevolazione dei tributi Tari, Icp e Tosap in favore delle imprese localizzate nell'area oggetto di preclusione al traffico” – che sarà discussa congiuntamente alla mozione “Per accordare agevolazioni tributarie ai residenti e alle attività economiche ubicate nelle aree dei consigli territoriali di San Pietro in Vincoli e di Roncalceci”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna); all’ordine del giorno “Ravegnana chiusa: aiuti agli operatori economici e politiche sostenibili per il futuro” presentato da Silvia Quattrini (Pd), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) e Mariella Mantovani (Art.1- Mdp) e all’ordine del giorno “Sul pacchetto di misure da sottoporre al consiglio comunale per l'introduzione di sgravi fiscali per la lunga chiusura della Ravegnana” presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Sarà poi discussa e votata una mozione rivolta all’assessore Massimo Cameliani: “Per un accordo tra Regione Emilia - Romagna e associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sulla valorizzazione della distribuzione per conto dei farmaci", presentata dalla consigliera Patrizia Strocchi (Pd). Infine sono previste la discussione e la votazione di tre ordini del giorno: “Disabili - barriere architettoniche e bagni adeguati presso le strutture ricettive” presentato dal consigliere comunale Emanuele Panizza (gruppo misto); “Disabili - barriere architettoniche e bagni adeguati presso bar ristoranti e locali affini”, presentato dal consigliere comunale Emanuele Panizza (gruppo misto); “Contrastare il disegno di legge 735 Pillon in materia di affido” presentato da Patrizia Strocchi (Pd) e sottoscritto da tutta la maggioranza.