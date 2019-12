San Michele, il Consiglio comunale dà il via libera alla nuova materna

Con una delibera immediatamente eseguibile il Consiglio comunale, nella seduta di martedì pomeriggio, ha approvato con 20 favorevoli, un contrario e quattro astensioni la realizzazione della nuova scuola materna di San Michele nell'area prospicente via Pietro da Rimini. La nuova sede, che sostituirà l'attuale, sarà sempre intitolata a Maria Grazia Zaccagnini, figlia di Benigno, che, giovanissima, perse la vita a san Michele in un incidente stradale. I repubblicani di San Michele, che hanno sempre sostenuto questa soluzione, apprezzano per bocca di Giannantonio Mingozzi e Massimo Cimatti "il voto del consiglio e gli impegni assunti anche in ordine alla ristrutturazione della attuale sede che non va abbandonata ed alle problematiche di parcheggio e stradali che vanno risolte per migliorare l'accesso al nuovo edificio". Gli esponenti del Pri "ringraziano anche la capogruppo in consiglio Chiara Francesconi che ha seguito tutto l'iter della delibera e che ha sottolineato l'opportunità di riconvertire l'attuale edificio in struttura per anziani; infine i repubblicani sono concordi con l'assessore Del Conte circa l'opportunità di istituire anche una sezione "primavera" che potrebbe soddisfare le richieste di molte famiglie della zona".