Sanità, Borgonzoni attacca Bonaccini: "Gli annunci sui tempi di attesa sono un grande bluff"

"Gli annunci del mio avversario Pd sui tempi di attesa sono un grande bluff. Oggi in alcune realtà come Ravenna (come attesta la stessa Ausl) due persone su dieci che entrano in un pronto soccorso non vi escono prima di sei ore". Così la candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni sugli ultimi dati Ausl, che aggiunge: "Si pensi, soprattutto, al disagio subito da persone anziane o con disabilità. Chi ha governato e gestito la sanità fino ad oggi? È vergognoso che il Pd prometta oggi ciò che in cinque anni non è stato capace di ottenere. Liberiamo l'Emilia-Romagna da chi non ha garantito l'efficienza di servizi fondamentali".