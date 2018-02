Scritte inneggianti al fascismo: vandalizzata Piazza Ugo La Malfa

Atto vandalico in Piazza Ugo La Malfa, con frasi inneggianti a Benito Mussolini, al fascismo e al nazismo. "Fino a poco tempo fa ero convinto che nessuno nel nostro paese avrebbe più osato definirsi fascista dopo la catastrofe che rappresentò il ventennio per tutti noi - commenta sulla propria pagina Facebook il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Ravenna, Michelangelo Vignoli -. Ultimamente però mi sono ricreduto. I fascisti ci sono ancora, negano quanto disastrosa sia stata la loro dittatura per il nostro paese, irrompono nelle nostre piazze, urlano, aggrediscono, imbrattano i monumenti della resistenza, incitano all’odio e alla violenza".

"Credo dovremmo ricordarci tutti quanti che se fosse stato per questi personaggi, la democrazia in Italia non ci sarebbe mai stata - conclude Non dimentichiamoci mai che i fascisti sono quelli che ci hanno privato dei nostri diritti, sono quelli che hanno assassinato Matteotti, sono quelli che hanno mandato a morire Gramsci, quelli che ci hanno trascinati nell’abisso più buio e sanguinoso della nostra storia; l’abisso per cui dovremmo provare soltanto vergogna. Oggi più che mai ricordiamoci chi siamo, da dove veniamo e che abbiamo tanti motivi per dire: viva la resistenza, viva i partigiani, per sempre antifascisti".