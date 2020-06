Seduta congiunta delle consulte di Lugo

È convocata in videoconferenza per mercoledì 17 giugno alle 18.30 la seduta congiunta delle Consulte di decentramento di San Lorenzo-Ca’ di Lugo, Santa Maria in Fabriago-Viola-Bordocchio e Giovecca-Passogatto-Frascata. All’ordine del giorno c’è l’adozione della modifica all’articolo 6.1.4 delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Regolamento urbanistico edilizio (Rue) dei comuni dell’Unione della Bassa Romagna. Interverranno l’assessore all’Urbanistica e Edilizia privata del Comune di Lugo Valentina Ancarani e il dirigente dell’Area Economia e Territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Gilberto Facondini. La seduta è pubblica e potrà essere seguita in streaming al link https://stream.lifesizecloud.com/extension/4738223/d615ace1-7faf-440a-8931-775a0d895597.

