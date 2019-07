Si riunisce il consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì si riunisce il Consiglio comunale. Ad inizio seduta l'assessore Valentina Morigi darà comunicazione sulle delibere di giunta ex art. 175, c. 5 ter, del Tuel e art. 11, comma 2, regolamento di contabilità. 1° semestre 2019; ai sensi dell'art. 166 comma 2 del T.U. 267/2000 e dell'art. 14 comma 3 del regolamento di contabilità – prelevamento dal fondo di riserva; informativa in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell'art. 15 comma 5 del regolamento per la concessione di contributi nel primo semestre 2019. Seguirà la presentazione dei seguenti question time: “Potenziamo l’opera di prevenzione contro le truffe agli anziani” di Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna; “Dopo l’asfaltatura della diga nord anche il dragaggio dei fondali in piena estate” e “Odissea di anziano in pronto soccorso tra Ravenna, Lugo e Cesena” presentati da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Ginecologia nel caos” sottoscritto da Mariella Mantovani, capogruppo Art. 1 Mdp, Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna e Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna; “Quale destino per il viale via Maggiore” presentato da Rosanna Biondi, consigliera Lega nord.

Successivamente saranno presentate due interrogazioni: una per il vicesindaco Eugenio Fusignani da parte di Daniele Perini (Ama Ravenna) su “Parco quadrifoglio: uno spazio da tutelare e salvaguardare” e l’altra per l’assessore Massimo Cameliani rivoltagli da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) su “Tecnopolo presso l'ex centro ricerche di Marina di Ravenna, non si faccia fallire anche questo”. L’assessorae Elsa Signorino sarà la relatrice di tre proposte di deliberazioni: “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2019-2021 - applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione” dell'Istituzione Biblioteca Classense”; “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2019-2021 prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al piano esecutivo di gestione 2019 - applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione” dell'Istituzione Museo d'arte della città di Ravenna; “Trasformazione di Ater, Associazione teatrale Emilia-Romagna in Ater fondazione”.

Morigi presenterà le seguenti proposte di deliberazione: “Regolamento per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali” e “Approvazione documento unico di programmazione (Dup) 2020/2022”. L’assessore Massimo Cameliani presenterà la proposta di deliberazione “Cessione gratuita e contestuale accettazione di area soggetta a meccanismo compensativo per usi pubblici (art. iii.1.5 nta Rue) censita al c.t. Ra/Savio fg. 64 mapp. 153/parte in località Savio di proprietà di Asp, Azienda servizi alla persona Ravenna, Cervia, Russi”. L’assessore Gianandrea Baroncini presenterà la proposta di deliberazione “Approvazione della convenzione tra il Comune di Ravenna e l’associazione Enpa per l'attività di volontariato presso il canile comunale, la gestione di alcune colonie feline del comune di Ravenna e per l'utilizzo del cosiddetto parco Enpa all'interno del canile comunale -anni 2019-2021”.

Il consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) proporrà “Atto di indirizzo per la piena applicazione della legge sulle barriere architettoniche nelle abitazioni domestiche" (proposta di deliberazione presentata dal consigliere comunale Alvaro Ancisi ai sensi dell'art.44 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, integrata in premessa con le modifiche proposte in premessa dalla consigliera comunale Patrizia Strocchi (Pd) e recepite). Sarà, quindi, la volta della discussione su due mozioni tratte da ordini del giorno per l’assessore Baroncini: una proposta da Massimo Manzoli (Ravenna in Comune) “Puliamo i fiumi dalla plastica con il sistema Seads” e una da parte di Maria Cristina Gottarelli (Pd) “Per una sperimentazione di cestini cattura plastica”.