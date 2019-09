Si riunisce il consiglio territoriale del Centro urbano

Lunedì 23 settembre, alle 20.30, nella sala riunioni C in via Landoni 2 si riunirà il consiglio territoriale del “Centro urbano”. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente; il progetto anziani “Nessuno è solo, se hai bisogno chiama”; la richiesta di parere relativo a “Proposte di controdeduzioni inerenti le osservazioni pervenute relative alla variante Rue in recepimento alla carta delle potenzialità archeologiche adottata con delibera del 7 maggio 2019; la richiesta di parere relativo a Piano regolatore comunale dell’illuminazione pubblica”; assemblea pubblica al centro sociale “Le rose” relativa alla petizione per modifica viabilità; progetto “Pedibus” scuole Mordani.