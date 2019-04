Si riunisce la commissione 'Ambiente, sanità pubblica, qualità della vita, diritti degli animali'

La commissione consiliare 4 “Ambiente, sanità pubblica, qualità della vita, diritti degli animali”, è convocata nella sala del consiglio comunale, piazza del Popolo 1, per il giorno giovedì 4 aprile alle ore 15,30 con il seguente ordine del giorno: eventuale approvazione verbali sedute precedenti; esame proposta di deliberazione PD 67/2019 “Approvazione della Convenzione con il Comune di Russi per i servizi erogati dal canile comunale di Ravenna anno 2019”; esame proposta di deliberazione PD 99/2019 Adesione al ‘nuovo patto dei Sindaci per il clima e l'energia’ per l'attuazione del Piano di Azione sull'Energia e il Clima (PAESC) – approvazione sottoscrizione”; varie ed eventuali.