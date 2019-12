Siti inquinati, la Lega: "A Ravenna sono 194, in pericolo la salute dei cittadini"

"Su 847 siti inquinati in tutta l’Emilia Romagna, 194 sono in provincia di Ravenna. Eppure la Regione non ha adottato alcun piano di bonifica, provvedimento che sarebbe urgente". A lanciare l'allarme è il gruppo della Lega Romagna. “Un piano delle bonifiche è necessario per migliorare l’ambiente, tutelare il territorio e creare lavoro - spiega la candidata a presidente regionale Lucia Borgonzoni - È incredibile la disattenzione del Pd su un tema così delicato e fondamentale. Ne va anche della salute dei cittadini di Ravenna e dell’Emilia Romagna”. “Nove discariche attive, 847 siti inquinati, zero bonifiche e rifiuti in arrivo da tutta Italia: il Pd ha trasformato l’Emilia Romagna nella pattumiera d’Italia e di Roma in particolare, così da salvare la Raggi e Zingaretti - aggiunge il leader del Carroccio Matteo Salvini - Come già successo per la manovra tasse e manette, il Pd danneggia gli emiliano romagnoli per salvare le poltrone romane”.