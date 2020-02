Stefano Collina eletto presidente della Commissione Igiene e sanità in Senato

Sono stati eletti i presidenti di tre Commissioni vacanti del Senato. Tra queste spicca la nomina del senatore del Pd faentino Stefano Collina come presidente della Commissione Igiene e sanità.

"È una nomina transitoria e quindi il risultato è stato ottenuto grazie a un lavoro di confronto e mediazione svolto tra le forze della maggioranza - commenta Collina - Per questo ringrazio i miei colleghi per la fiducia posta nei miei confronti e accolgo con grande entusiasmo questa elezione. Il mio impegno sarà garantire operatività alla Commissione nei mesi futuri, considerando il lavoro svolto fino ad ora, ma con grande attenzione alle emergenze internazionali che stiamo affrontando in questo momento. Il Governo, il Ministro Roberto Speranza e il commissario Borrelli sono impegnati a gestire al meglio l’emergenza con il pieno supporto di tutte le strutture, degli operatori sanitari e della ricerca".