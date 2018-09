Svastiche coperte dagli antifascisti: "La pulizia spettava al Comune". E Maestri scrive ai Ministri

Non si placano le critiche sull'operazione della Rete antifascista di Ravenna, che nei giorni scorsi ha coperto alcune svastiche realizzate sulle mura di una scuola della città con disegni realizzati con bombolette spray. Martedì in consiglio comunale il vicesindaco Eugenio Fusignani, a nome della Giunta, ha risposto a un question time del consigliere di Forza Italia Alberto Ancarani dal titolo "Quali provvedimenti contro la sedicente rete antifascista che imbratta fingendo di fare opera benemerita?".

Ravenna in Comune: "Chi disegna svastiche e chi le cancella messo sullo stesso piano"

"Alcuni muri da mesi erano imbrattati con simboli fascisti (e da mesi erano state fatte segnalazioni) - spiega il capogruppo di Ravenna in Comune Massimo Manzoli - Alcuni cittadini, stanchi di vedere slogan fascisti, lì hanno trasformati tentando di coprirli. Il vicesindaco in tutto il suo intervento meramente tecnico ha orgogliosamente spiegato della celerità con cui ha segnalato gli antifascisti alle autorità, e altrettanto orgogliosamente ha spiegato di come il comandante della Polizia municipale avesse già provveduto ad avviare il riconoscimento degli autori. Mai il vicesindaco ha affrontato il tema politico lasciando un vuoto in sala che fa più rumore di mille parole: dalle risposte passa la linea che per la Giunta inneggiare al fascismo su un muro è politicamente la stessa cosa del tentare di cancellare quei segni. E non stiamo parlando di un rincorrersi veloce di eventi, ma di simboli fascisti che chi amministra la città ha il dovere di eliminare, ma che invece sono stati lasciati intonsi per mesi. Mi sarei aspettato una presa di posizione seria, delle scuse per non esser intervenuti in tempo: e invece l’unica cosa emersa è il vanto della celerità nell’agire contro gli antifascisti. Tanto che Ancarani non ha potuto che ritenersi soddisfatto di tutta la risposta. Veramente tutta la Giunta mette sullo stesso piano chi disegna svastiche e chi le cancella? Veramente nessuno trova il coraggio di chiedere scusa per non essere intervenuti per ripulire i muri dai simboli fascisti? Veramente la città medaglia d’oro al valore militare per il contributo nella Liberazione dai nazi-fascisti merita tutto ciò?".

Possibile: "Interrogazione ai Ministri"

Sulla vicenda della criminalizzazione dei murales antifascisti è intervenuto anche Andrea Maestri, della segreteria nazionale di Possibile, che ha annunciato di essere intenzionato a presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia e al Ministro dell’Interno. "Inaccettabile, oltre che fuori dai binari della Costituzione, considerare svastiche e fiori disegnati per coprirle sullo stesso piano giuridico, politico e culturale - commenta Maestri - Il fascismo e l’antifascismo non sono due opzioni alternative. Il fascismo è reato, l’antifascismo è elemento costitutivo - costituzionale, appunto - della Repubblica. L’antifascismo - a differenza del fascismo e del nazismo - non è un’opzione politica o ideologica tra le tante o una bandiera tra le altre. La criminalizzazione di un gesto altamente simbolico di pulizia e riparazione in una città decorata medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e alla Liberazione è grave e inaudita, e spiace dover registrare la timidezza delle istituzioni statali di fronte ai rigurgiti neofascisti e la sospetta solerzia punitiva nei confronti dell’antifascismo militante. È una deriva grave, che sottintende ignoranza storica e strabismo giuridico e che non lascerà indifferenti le forze politiche democratiche e antifasciste".