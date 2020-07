Tasse, in Consiglio un pacchetto di delibere: "Azione concreta per un sollievo post covid"

La "leva fiscale locale" per alleviare i cittadini di Ravenna dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Passaggio marted' pomeriggio in Consiglio comunale per un pacchetto di delibere che rappresenta, spiega l'assessore al Bilancio Valentina Morigi, "un'azione concreta per un sollievo sulla fiscalita' locale", Imu, Tosap e Imposta di soggiorno. Azione che conferma gli annunci dei mesi scorsi. E che, sottolinea Morigi, "non saranno molti altri consigli comunali a discutere". È infatti possibile grazie alla "solidita' del bilancio, alla liquidita' e alla capacita' di cassa del Comune, una situazione non cosi' diffusa e frutto di politiche di bilancio virtuose e articolate".

Piu' nel dettaglio rimangono invariate le aliquote Imu per il 2020, cosi' come avviene dal 2014, e non si prevedono sanzioni e more per chi paga la rata del 16 giugno entro il 16 ottobre. Per quanto riguarda l'Imposta di soggiorno viene previsto un unico versamento il 30 novembre, mentre la Tosap viene dimezzata, per un mancato introito di 230.000 euro, con la gratuita' degli ampliamenti fino al 31 ottobre. Infine, con una modifica al regolamento generale delle entrate si amplia il tetto massimo della rateizzazione da 48 a 72. e in arrivo, conclude Morigi, c'e' anche la manovra sulla Tari che pesera' sul bilancio comunale per oltre cinque milioni di euro. Alberto Ancarani di Forza Italia parla di "autopropaganda, altri Comuni hanno annullato la Tosap, non dimezzata". Per cui "si poteva fare di meglio, prendendo anche provvedimenti shock".

Basta, concorda Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, al "coro di inganni sulle capacita' virtuose del Comune di gestire il bilancio. Non si e' fatta politica di rigore ma di accumulo". E intanto "la poverta' e' cresciuta enormemente". Anche per Massimiliano Alberghini del gruppo omonimo "si poteva osare di piu'", mentre Veronica Verlicchi della Pigna chiede "interventi piu' coraggiosi", in particolare in vista dell'autunno: "Occorre intervenire in maniera piu' forte e decisa". Dai banchi della maggioranza la dem Cinzia Valbonesi conferma che si tratta di un "pacchetto di delibere molto importanti", che "viene incontro alle esigenze di imprese e cittadini, dopo avere toccato con mano le loro problematiche".

Il collega Lorenzo Margotti mette in luce che "oggi la fiscalita' e' un problema a livello di sistema Italia e con l'emergenza sanitaria si e' aggravato: Ravenna mette in campo con lucidita' e i breve tempo una serie di interventi straordinari". Mentre Michele Distaso di Sinistra per Ravenna aggiunge che "pagare le tasse e' giusto e bello. I provvedimenti avranno ricadute di tipo sociale". Per Michele Casadio di Italia Viva l'opposizione "non entra nel merito, le misure adottate dalle delibere vanno nel senso giusto". Infine Daniele Perini di Ama Ravenna sottolinea che "siamo l'unica citta' in Italia ad abbassare la Tari". (fonte Dire)