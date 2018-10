Verlicchi (La Pigna): "Basta sale del Pd usate per riunioni comunali aperte al pubblico"

Venerdì alle 20:30 il sindaco Michele De Pascale interverrà a Carraie in occasione dell’assemblea pubblica organizzata dal Consiglio Territoriale di San Pietro in Vincoli. "Fin qui nulla da dire se non fosse che l’assemblea pubblica, lo ribadiamo, si terrà nella sede locale del Pd - attacca Veronica Verlicchi de "La Pigna" -. Non é la prima volta che accade: é ora di interrompere l’abitudine, ormai consolidata, di tenere iniziative di carattere istituzionale presso le sedi del Pd o di cooperative rosse. I ravennati hanno il diritto di incontrare gli amministratori nelle sedi comunali e non in quelle del loro Partito. Solo il Comune é la casa dei ravennati". Verlicchi chiede a De Pascale "di intervenire con tempestività affinché l’assemblea pubblica sia spostata presso la sede del Consiglio Territoriale di San Pietro in Vincoli. Approfittare delle assemblee comunali per fare pubblicità al Pd é davvero miserevole. De Pascale usi le sedi del suo partito solo per le riunioni con i suoi iscritti e non per quelle che interessano i cittadini che amministra e di cui é Sindaco, glie lo ricordo, indipendentemente dalle singole convinzioni politiche".