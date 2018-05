Cercasi dietista: avviso pubblico d'incarico, come fare domanda

L'Unione della Romagna Faentina ha emesso un avviso pubblico per conferire un incarico professionale di dietista per il biennio 2018-2020. Il professionista dovrà gestire il servizio di ristorazione scolastica per i nidi d'infanzia comunali, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Casola Valsenio.

L'incarico prevede la predisposizione dei menù secondo le linee nutrizionali dell'Asl e di diete personalizzate per patologie o motivi etici, religiosi o culturali, controlli periodici sul servizio e l'invio mensile all'Unione dei Comuni dei report relativi a questi controlli. Nella sua attività il professionista dovrà inoltre rapportarsi con la Pediatria di Comunità, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Asl Romagna e i pediatri del territorio, per fare in modo che la mensa scolastica soddisfi tutti i criteri di igienicità, salubrità e qualità, con particolare attenzione alle diete speciali. Il compenso complessivo massimo per l'intero periodo è fissato in 14mila euro (iva e oneri previdenziali esclusi).

Le domande vanno presentate entro le 12.00 di martedì 22 maggio, tramite presentazione diretta all'Ufficio Archivio Protocollo dell'Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31, Faenza), oppure con raccomandata postale con avviso di ricevimento al Settore Servizi alla comunità dell'Unione o tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it). L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it) nella sezione "Amministrazione trasparente, bandi di concorso, altre selezioni". L'incarico sarà conferito sulla base del curriculum professionale e della valutazione dell'offerta economica presentata.