Osteoporosi 'malattia sconosciuta': tutto quello che c'è da sapere in un incontro

Giovedì 19 aprile, alle 20.30, nella sala consiliare dell'ufficio decentrato in via Pistocchi 41/A a San Pietro in Vincoli, nell'ambito dei percorsi finalizzati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, si terrà la conferenza "L'osteoporosi: malattia sconosciuta". Interverranno Milly Donati, medico chirurgo specializzata in geriatria, anestesia, rianimazione e terapia del dolore, Nicoletta Stradaioli, psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo psicosomatico, e Alessia Scotti, psicologa e specializzanda in psicoterapia ad indirizzo psicanalitico. L'evento, patrocinato dall’assessorato al Decentramento del Comune, è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni contattare il numero 3807658127.