Scuola, le istruzioni su come presentare la domanda per non pagare i libri di testo

Da lunedì 3 settembre e fino a martedì 23 ottobre sarà possibile presentare domanda per il contributo all’acquisto dei libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2018/2019. Da quest’anno sono destinatari del contributo gli studenti appartenenti a famiglie che presentino un valore Isee 2018 in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce: fascia 1, con Isee da € 0 a € 10.632,94; fascia 2, con Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della prima fascia, utilizzando gli eventuali residui per la copertura della seconda. Per ottenere l'Isee occorre rivolgersi, gratuitamente, ai Caf (Centri autorizzati di assistenza fiscale). Se non si è ancora in possesso dell'Isee è possibile presentare domanda indicando i dati di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) riportata sulla ricevuta del Caf esclusivamente nel periodo dal 22 al 23 ottobre entro le 18.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente on-line collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/ e deve essere compilata correttamente sull'apposito modulo on-line entro le 18 del 23 ottobre. Gli utenti già registrati possono accedere con le stesse credenziali utilizzate lo scorso anno. Chi accede per la prima volta (il genitore, il tutore o lo studente già maggiorenne) deve avere la disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale per registrarsi. Al termine della registrazione occorre controllare il proprio indirizzo di posta elettronica per attivare l'account e quindi entrare nel programma e presentare la domanda.

Per le famiglie che non dispongono di mezzi propri è attiva una postazione assistita, nel periodo dal 3 settembre al 23 ottobre, presso:

- lo Sportello Unico Polifunzionale di via Berlinguer 68 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30;

- gli Uffici Decentrati di Sant’ Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione e Marina di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30;

- i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it

Nel compilare la domanda occorre indicare in autocertificazione la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019, della quale è necessario conservare la documentazione da esibire a richiesta. Si può considerare anche il costo di libri già prenotati e non ancora ricevuti, ma il relativo prezzo dovrà poi corrispondere a quanto effettivamente pagato e comprovato nella documentazione di acquisto. È importante ricordare che si può richiedere il rimborso solo per l'acquisto dei libri richiesti dalla scuola (non vanno aggiunti i costi per materiale scolastico come quaderni, penne, pennarelli). La misura massima del beneficio erogabile è soggetta a quanto previsto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) e dal decreto dello stesso Ministero.

Le famiglie che necessitano di assistenza telefonica possono rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:

- per informazioni di carattere generale al numero verde URP regionale 800955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la email formaz@regione.emilia-romagna.it

- per assistenza tecnica all’applicativo: help desk tecnico di ER.GO 0510510168 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 email dirittostudioscuole@er-go.it

- per ulteriori informazioni, Servizio diritto allo studio, tel 0544/485403.