La Scuola Primaria Angelo Torchi di Fruges – Massa Lombarda premiata al Macfrut

Si è svolta al Macfrut di Rimini la cerimonia di premiazione della decima edizione del concorso “Acqua & Territorio”, rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della regione Emilia Romagna. Promosso dall’Anbi Emilia Romagna e dai vari Consorzi territoriali, il concorso si propone di far conoscere le opere e le attività dei Consorzi di bonifica a difesa della biodiversità e dell'ambiente. Infatti, la creazione della complessa rete di bonifica nel nostro territorio ha generato habitat ricchi di specie animali e vegetali che contribuiscono in modo decisivo a incrementare il valore ambientale del paesaggio che ci circonda.

In sinergia con il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale sono state numerose le scuole del territorio ad avere partecipato e la Classe 5°A della Scuola Primaria Angelo Torchi di Fruges – Massa Lombarda si è classificata 2° nella sezione miglior progetto con il video dal titolo “Sgorba bridge”, aggiudicandosi anche una “menzione speciale per la ricerca e la cultura”. Oltre alla soddisfazione e alla targa ricordo della premiazione, la classe riceverà anche un premio di 250 Euro. Alla cerimonia era presente anche Alberto Asioli, Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale: "Iniziative come queste sono molto importanti per contribuire ad aumentare la consapevolezza nei ragazzi su temi importanti legati all’ambiente e per mettere in evidenza la ricchezza e le suggestioni del paesaggio generato dalla presenza delle opere di bonifica (casse d'espansione, canali, invasi, riserve idriche e aree naturalistiche). Paesaggi a volte poco noti, non sempre evidenti sulle mappe, ma di grande fascino, utilità e valore".