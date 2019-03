Maltempo, mercoledì la scuola dell'infanzia Gugù sarà regolarmente aperta

È in corso di ultimazione l’intervento di ripristino, a cura dell’Amministrazione comunale, della alimentazione elettrica principale della scuola statale dell’infanzia Gugù di via Landoni 4, danneggiata per la caduta di un albero, abbattutosi sul tetto di una casa vicina. Il Comune sta provvedendo ad avvisare via sms le famiglie dei bambini frequentanti la scuola, informandoli che domani, mercoledì, sarà regolarmente aperta.