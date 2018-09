Parte la raccolta firme per introdurre l'educazione alla cittadinanza a scuola

Da sabato 29 settembre saranno allestiti in vari punti della città e del forese banchetti per la raccolta firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’ora di educazione alla cittadinanza come materia curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa ha il sostegno dell’Anci e vede coinvolti tutti i sindaci italiani. Per depositare in Parlamento la proposta di legge occorrono cinquantamila firme.

A ciascun banchetto sarà distribuito materiale informativo e sarà illustrato l’articolato della proposta di legge. I banchetti saranno: sabato 29 settembre dalle 9.30 alle 12.30 in piazza del Popolo; giovedì 18 ottobre dalle 9 alle 11 in piazza XII Giugno a Piangipane durante il mercato; sabato 20 ottobre dalle 9.30 alle 12 al mercato di Ravenna lato viale Berlinguer; sabato 27 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 al mercato di Ravenna lato viale Berlinguer; martedì 30 ottobre dalle 9 alle 11 in piazza della Libertà a Castiglione di Ravenna durante il mercato; giovedì 15 novembre dalle 9 alle 11 in piazza Garibaldi a Sant’Alberto durante il mercato; sabato 17 novembre dalle 9.30 alle 12.30 al mercato di Ravenna lato viale Berlinguer; sabato 24 novembre dalle 9.30 alle 12.30 al mercato di Ravenna lato viale Berlinguer; martedì 27 novembre dalle 9 alle 11 in piazza Donati a Mezzano durante il mercato.



Inoltre è possibile firmare allo Sportello unico polifunzionale (anagrafe) di viale Berlinguer 68 (dal lunedì al venerdì 8-13, il sabato 8.30-12.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì 14.30-16.30); agli sportelli degli uffici decentrati, area centro urbano via Maggiore 20, area Ravenna sud viale Berlinguer 11, area Darsena via Aquileia 13 (dal lunedì al venerdì 8-12.30, martedì e giovedì anche 14-17), agli sportelli anagrafici degli uffici decentrati di Marina di Ravenna, S.Alberto, Mezzano, Piangipane, Castiglione, Roncalceci, San Pietro in Vincoli (dal lunedì al venerdì 8-13 e sabato 8.30-12.30).