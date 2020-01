Degrado in via Bevanella a Castiglione: "Buche sempre più profonde e pericolose"

Scrivo per segnalare la situazione di incuria che interessa il manto stradale in via Bevanella a Castiglione di Ravenna. La mia famiglia, così come altri residenti, ha già segnalato da tempo al Comune che l'asfalto necessita di grossa manutenzione. La strada è piena di buche che diventano sempre più profonde. Nel corso degli anni sono state prese solo soluzioni temporanee che non risolvono il problema. Purtroppo ora è diventato pericoloso percorrere quella via, soprattutto in inverno e in caso di maltempo. Con la pioggia è impossibile valutare la profondità delle buche, si rischia di uscire di strada e il rischio di incidenti è alto. Da parecchio tempo la strada non è in sicurezza ed è deludente che il Comune non si sia curato del problema nonostante le numerose segnalazioni. Nell'estate del 2018 si è addirittura tenuto un incontro con i residenti, ma da allora nulla è stato fatto. Vi scrivo con preghiera di diffusione, nella speranza che queste parole arrivino a chi di dovere e si ponga rimedio a una situazione vergognosa, oltre che seriamente pericolosa.

Giulia Zavatta