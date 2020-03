La Pigna: "Anche i nomadi rispettino il divieto di circolazione"

I divieti vanno rispettatati da tutti. E non fanno certo eccezioni quelli in vigore attualmente per l’emergenza da corona virus. Allora se da una parte si esortano, doverosamente, i ravennati a non uscire di casa se non per necessità, sorge spontaneo chiedersi il perché in questi giorni siano sempre più numerose le segnalazioni della presenza di nomadi che girano tranquillamente in diverse zone della città ed in particolare a Classe e davanti alla Motorizzazione civile. Così come viene segnalata la presenza di extracomunitari davanti ai supermercati intenti a chiedere l’elemosina o a passeggiare in zona stazione. In entrambi i casi, non si tratta certo di uscite dovute a necessità. Lo ripetiamo: se i cittadini che escono per motivi futili vengono giustamente sanzionati, allora anche a nomadi e questuanti deve essere vietato di scorrazzare inutilmente, rendendosi potenziali fonti di contagio per se stessi e per gli altri. Il senso civico che tanti ravennati stanno dimostrando in questi giorni va rispettato. I sacrifici che tutta la comunità sta facendo, non possono essere vanificati perché, per motivi inspiegabili, si consente ad alcune categorie di persone di non ottemperare ai divieti. A tutto questo permissivismo nei confronti di questi soggetti va posto immediatamente un freno, se vogliamo uscire da questa situazione il prima possibile. Chiediamo, allora, al Sindaco de Pascale che attivi immediatamente la Polizia locale ed intensifichino controlli anche nei confronti di nomadi e di questuanti.

Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna