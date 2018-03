Sicurezza stradale: si apre una 'voragine' in mezzo alla strada

Giovedì mattina si è aperta una vera e propria voragine nella strada, di fronte alla concessionaria di auto Ghetti di via Faentina, a causa di una tubatura rotta. Hera è al lavoro per riparare la rottura della condotta di rete fognaria: su segnalazione dell’Ufficio strade del Comune di Ravenna, il Pronto intervento di Hera è intervenuto per procedere con le attività propedeutiche alla messa in sicurezza della zona e alla riparazione. La condotta danneggiata ha un diametro di circa 350 millimetri. Gli operatori di Hera stanno ora provvedendo alla predisposizione del cantiere, per isolare l'area d'intervento e provvedere ai lavori di ripristino. Hera auspica di terminare l’intervento di risanamento della condotta e quindi ripristinare le normali condizioni di funzionamento della stessa, presumibilmente entro la giornata di oggi. La Polizia municipale sta regolando il traffico a senso alternato e lo farà fino a quando sarà posizionata la relativa segnaletica.

La capogruppo di Lega Nord in consiglio Samantha Gardin interviene sul caso chiamando in causa l’amministrazione De Pascale e presentando un question time chiedendo “le cause del crollo improvviso del manto stradale, presumibilmente riconducibili alla rottura di una conduttura fognaria e se, alla luce di questo grave episodio, siano state effettuate verifiche e sopralluoghi immediati lungo tutto la viabilità cittadina per scongiurare il verificarsi di situazioni analoghe. La scarsa manutenzione della rete fognaria provoca continui disagi alla circolazione stradale, mettendo a repentaglio la sicurezza dei nostri cittadini. E' ora che il sindaco De Pascale richiami all’ordine Hera obbligandola a predisporre e presentare in consiglio comunale un progetto di manutenzione, rifacimento e potenziamento delle fognature ravennati che sia all’altezza di questo città".