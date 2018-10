Aia Faenza, raduno di inizio stagione e al via il corso per diventare arbitri

La stagione sportiva 2018/2019 della Sezione Aia di Faenza è iniziata ufficialmente il 15 settembre con il raduno di inizio stagione, alla presenza del componente Cra Giorgio Maldarelli. A questo raduno Faenza ha raggiunto il record di oltre 70 partecipanti, potendo contare sul 75% della forza arbitrale presente.

La giornata è iniziata con il ritrovo presso l’impianto sportivo “Zucchini” a Faenza. Qui gli arbitri sono stati inizialmente impegnati nel sostenere i test atletici, seguiti da una riunione tecnico-comportamentale sul campo tenuta dall’Oa Marco Andrea Ferri. Anche gli osservatori si sono riuniti per affrontare svariate tematiche tecniche con l’Oa regionale e vice referente sezionale degli osservatori, Fabrizio Tamburini e successivamente hanno analizzato la nuova relazione degli Oa con Gualtiero Gasperini, del settore tecnico. Nei test atletici il giovane associato Ots Marco Gherardelli si è contraddistinto per l’ottima prestazione sia allo yo-yo test che sui 40 metri, risultando essere il migliore della giornata.

I ragazzi e le ragazze sono comunque arrivati preparati ai test grazie all’allenamento sostenuto durante la preparazione estiva. La sezione ha infatti apprezzato e premiato un’altra giovane collega, Costanza Scardovi, che ha dimostrato una presenza costante alle sedute di preparazione atletica nei mesi estivi. A fine mattinata si sono svolti i quiz regolamentari, durante i quali Matteo Sintoni, arbitro di Eccellenza, ha dimostrato la sua conoscenza, risultando il migliore con zero errori. La giornata è proseguita con un pranzo conviviale e, dopo questo momento di relax, i lavori sono rincominciati con la riunione presieduta dal Settore Tecnico che nuovamente nella persona di Gualtiero Gasperini ha spiegato le novità introdotte dalla Circolare 1. Il Presidente Maurizio Marchesi ha impartito poi importanti disposizioni tecniche in vista dell’imminente stagione sportiva e incitato i ragazzi ad iniziarla con il massimo impegno e grinta. In questi giorni è iniziato inoltre il corso arbitri, al quale ci si può ancora iscrivere (fino al 29 ottobre) contattando la mail faenza@aia-figc.it oppure i seguenti numeri: Daniele 3933361289 - Fabio 3318980208.