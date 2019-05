Al circolo di Bagnacavallo torna il centro estivo 'Estatennis'

Lunedi 10 giugno il Circolo Tennis Bagnacavallo aprirà i battenti a tutti i bambini della città per il tradizionale Estatennis, il centro estivo a carattere prettamente ludico sportivo diventato uno degli appuntamenti principali dell’estate. Ogni mattina dalle 7.30 lo staff accoglierà tutti i ragazzi dai 5 ai 14 anni per coinvolgerli e farli divertire con tanti giochi e attività ricreative sportive. L’orario di apertura è stato pensato per consentire ai genitori di accompagnare i propri figli prima di recarsi al lavoro. Le attività vere e proprie iniziano alle 9 con l’appello quando i ragazzi vengono suddivisi in gruppi in base all’età. A rotazione partecipano al corso di tennis, all'allenamento di calcio, ai giochi sportivi e ai giochi di gruppo, il tutto sotto la guida di istruttori e personale qualificato. Alle 11 le attività vengono sospese per 30 minuti e i ragazzi consumano la merenda per poi riprendere a giocare fino alle 12.30 quando si conclude l’attività della mattina, chi si ferma a pranzo e rimane per l’intera giornata viene accompagnato a tavola nella sala e/o all’esterno del circolo mentre gli altri vanno a casa.

A scelta si può consumare il pasto portato da casa al sacco. Alle 14, i ragazzi tornano nella zona ombreggiata della struttura per giocare oppure per fare i compiti e alle 15.30 fino alle 17 riprendono le attività con gli educatori, con in mezzo la merenda del pomeriggio. Una delle opportunità più apprezzate dai genitori è quella di offrire la possibilità di decidere al mattino stesso se il bambino rimane a pranzo oppure no. L’intero circolo, dai campi da tennis ai campi da beach tennis e calcetto, è a disposizione dei ragazzi che si possono muovere liberamente sotto lo sguardo vigile e attento degli educatori, con la certezza di riuscire a svolgere l’attività anche in caso di maltempo usufruendo dei campi al coperto. Tutte le attrezzature sono a disposizione dei partecipanti: campi da tennis, minitennis, beach tennis, beach volley, calcetto, ping-pong e basket. Lo staff è composto da educatori formati e da istruttori Fit. Negli ultimi anni si sono registrati oltre cento bambini iscritti e punte di cinquanta ragazzi presenti in una sola mattinata. Proprio in virtù dei numeri così alti degli scorsi anni si è deciso di introdurre un tetto massimo di 30 iscritti. Per iscrizioni e maggiori informazioni, recarsi presso la segreteria del Circolo Tennis Bagnacavallo (via della Repubblica 7/A), chiamare lo 054561866, o scrivere a info@tennisbagnacavallo.it.