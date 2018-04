All’Historic Minardi Day arriva anche la Formula E con Nick Heidfeld e Mahindra Racing

Si arricchisce il parterre dell’Historic Minardi Day, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nel weekend del 5 e 6 maggio. La pista imolese ospiterà domenica 6 maggio la Formula E del team Mahindra Racing con al volante l’ex-F1 Nick Heidfeld. Si tratterà di un palcoscenico assolutamente inedito per la vettura 100% elettrica il cui calendario è composto solamente da tracciati cittadini, concludendo un viaggio nelle competizioni sportive lungo oltre mezzo secolo. Si partirà dalla Cooper T51 del 1963 fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per tutti i decenni successivi.

La M4electro accenderà il motore elettrico fin dalla giornata di sabato in occasione del 25esimo Trofeo Bandini con un’esibizione nel centro storico del borgo medioevale di Brisighella in cui saranno premiati sia il Team Principal & CEO Dilbagh Gill del team Mahindra che il pilota tedesco, insieme al presidente ACI, nonché’ vicepresidente Fia, Ingegnere Angelo Sticchi Damiani, l’ingegnere Aldo Costa che nella giornata di domenica guiderà la Mercedes – Amg Petronas Motorsport W04 a Imola, Riccardo Musconi e Valtteri Bottas, vincitore dell’ambito Trofeo. Il pilota finlandese arriverà all’Anfiteatro Spada a Brisighella al volante della Mercedes W07 (presente anche domenica in autodromo nel box Mercedes) partendo da Piazza del Popolo a Faenza.

Programma conferenze sala “Ayrton Senna” Autodromo Enzo e Dino Ferrari

La kermesse ideata da Gian Carlo Minardi porterà nuovamente al Santerno le Formula 1 storiche, insieme alle monoposto di F2, F3, F3000, F. Abarth e Italia e alle vetture Gran Turismo, Prototipi e alle auto d’epoca protagoniste della parata lungo le strade romagnole, del 1° Trofeo Circuito del Savio e del programma “Ruote della Storia”, coinvolgendo anche la Sala Conferenze “Ayron Senna” con un intenso programma di presentazioni e workshop.

Nel lungo weekend e nei box dell’Enzo e Dino Ferrari sono attesi nomi importanti che hanno contribuito a scrivere la storia del team fondato da Gian Carlo Minardi come Pierluigi Martini, Alessandro Nannini, Tarso Marques, Jarno Trulli, Luis Perez Sala, Luca Badoer, Giovanni Lavaggi, gli ingegneri Gabriele Tredozi e Aldo Costa insieme all’Ingegnere Mauro Forghieri, Riccardo Patrese, Emanuele Pirro, Gabriele Tarquini, Andrea Bartolini, Alex Caffi, Andrea Kimi Antonelli, Roberto Ravaglia, Nick Heidfeld al voltante della M4Electro e Valtteri Bottas che nella giornata di sabato dalle 14 alle 15 sarà a disposizione per una sessione di autografi.

Il programma delle conferenze

Sabato 5 – Programma Sala Conferenze “Ayrton Senna”

Ore 10,00 – Pino Allievi presenta “VITE DI CORSA Incontri in pista con piloti, manager, astronauti, cantanti, gente strana” Nada Edizioni

Ore 11,00 – Mauro Forghieri e Marco Giachi presentano “Capire la Formula 1. I segreti della sua evoluzione dagli anni ’60 a oggi” a cura di Daniele Buzzonetti

Ore 12,00 – La Scuderia Tazio Nuvolari presenta “Giorgio Lucchini – una vita per le corse” di Gianni Tomazzoni

Ore 16,00 – Mario Donnini presenta “Formula 1 dal 1950 ad oggi” Nada Edizioni

Ore 17,00 – Presso la Sala Brifing Siegfried Stohr si esibirà in uno strabiliante spettacolo “Piloti d’altri tempi”

Domenica 6 – Programma Sala Conferenze “Ayrton Senna”

Ore 14,15 – Dal Racing al Sim-Racing: aspetti legali, relatori Avvocato Giuseppe Croari e Avvocato Gianluigi Fioriglio (CROFITEK S.r.l.)