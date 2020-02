Atletica 85 continua a mietere successi nell’indoor

Sono tantissimi gli appuntamenti a cui Atletica 85 Faenza Bcc ha partecipato nel weekend di San Valentino. Non poteva essere diverso, dato l’amore degli atleti bianco-azzurri per lo sport. Iniziamo con i giovani della cat. Allievi impegnati nientemeno che ai Campionati italiani indoor. Ben due atleti hanno partecipato con buoni risultati: Giulia Gandolfi sui m 400 è arrivata 24a con un tempo di 1'02"78; e Cesare Linguerri sui m 1.500 13° in 4'17"18.

Sempre nell’indoor, impegno anche a Modena per i giovani bianco-azzurri con: Enea Zaccarini 3° nel getto del peso con 11,12m e 4° nel salto in alto 1,63m (PB); le ostacoliste Elena Forghieri 8a nei 60hs con 10"07 PB e Sofia Tarozzi con 10"52 anche lei PB; nei 60 piani Alice Billi 8a con 8"27 PB, Corinna Gibbin con 8"89 PB e Matilde Bandini 9"03. Nella gara maschile di velocità Davide Visani 7"93 (13°) e Valentino Chirita 8"17. Nell'alto femminile di nuovo Corinna Gibbin con 1,36m (13°).

Nella due giorni a Padova Lara Gualtieri ha portato a casa un oro ed un argento rispettivamente su 800m e 1.500m, abbassando i primati regionali indoor di categoria F45 rispettivamente a 2’28’’19 e 4’58’’99. Alla Mezza maratona di Scandicci ottimo risultato per Elisa Benini che ha chiuso la gara in 1h30’25’’ vincendo anche la gara per la sua Categoria. Bella prestazione, infine, per Aferdita Aruci alla maratona umbra di San valentino, chiusa con un buon 3h39’51’’.