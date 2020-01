Atletica, i faentini avviano il 2020 con le gare indoor

Inverno è tempo di indoor e, messe in archivio le festività, Atletica 85 Faenza Bcc è già al lavoro su questo fronte. L’occasione è stata nel weekend appena trascorso il meeting di Ancona nel meraviglioso impianto al coperto del capoluogo marchigiano.

In gara con la divisa bianco-azzurra: Giulia Gandolfi sui 400m in 59’’19 in una bellissima gara finita in accelerazione segnando il proprio miglior tempo ed il minimo per i campionati italiani; Francesca Amadori 1’03’’75 nei 400m, sempre in testa nella sua batteria, emozionante dal primo all’ultimo cm; Samuele Orlandi 51’58’’ nei 400m, numeri per ottimi risultati nel prossimo futuro; Cesare Linguerri sui 1.500m in 4’18’’54 e buone chance per fare ancora meglio nella prossima gara tra due settimane; e Cosimo Tagliaferri 4’20’’31 nei 1.500m dopo un problema fisico che l’aveva costretto ad un lungo fermo, dimostrando così di avere ancora voglia di andare forte.