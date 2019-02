Atletica, tre ravennati ai Campionati italiani di Cross

Si chiude la stagione invernale dei Cross Regionali con un'ottima notizia: tre portacolori dell’Atletica Ravenna parteciperanno il 10 marzo ai Campionati Italiani di Cross, a Venaria Reale (Torino): Filippo Fantini, Filippo Gimelli e Mattia Broccoli.

Domenica 24 febbraio si è tenuta la terza e ultima tappa dei Cross Regionali, a Correggio. Come di consueto molto selettive le gare con circa 100 iscritti in ogni categoria. Per Atletica Ravenna bellissimo terzo posto per Filippo Fantini nella Cross 2,5 Km Cadetti. Questa prestazione segue l’ottavo posto nella prima prova regionale di Cesena e il quarto posto del secondo cross regionale di Castellarano. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, Filippo Fantini è stato convocato nella rappresentativa dell’Emilia Romagna ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Cross, in programma a Venaria Reale il 10 marzo.

Ottime prove anche per gli allievi dell’Atletica Ravenna nella 5 Km: Filippo Gimelli 13esimo e Mattia Broccoli 17esimo, sempre costanti e a ridosso delle prime posizioni. Anche loro saranno a Torino alla rassegna tricolore con i colori dell'Atletica Ravenna. Sempre nella gara 2,5 Km Cadetti Luca Pieralisi si è piazzato 58esimo, mentre nella 2 Km Cadette 21esimo posto per Francesca Camerani e 46esimo per Giada Alberani.

Domenica si è invece tenuto a Modena l’incontro per Rappresentatative Regionali Indoor per Allievi e Juniores. Il portacolori dell’Atletica Ravenna Francesco Cavina era tra i convocati da Fidal Emilia Romagna, per la gara dei 60 ostacoli allievi. Cavina ha corso la batteria in 8.45, qualificandosi per la finale. E’ stato il favoritissimo Simone Tecchi (Toscana) a vincere la gara dei 60 hs; per l’Emilia Romagna secondo posto per Alexander Bartolini (Endas Cesenatico) e sesto posto per Francesco Cavina. Buon secondo posto per la rappresentativa dell’Emilia Romagna, preceduta solo dalla Toscana; hanno seguito Friuli, Marche, Liguria, Alto Adige e Trentino.