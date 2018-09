Basket, buon test a Pesaro per l'OraSì: mano calda per Smith

L'OraSi é scesa martedì a Pesaro per uno scrimmage con la formazione locale, che parteciperà al prossimo campionato di serie A1. Buono l'esito dell'incontro amichevole che precede di tre giorni quello del Torneo di Lugo e che vedrà la squadra del presidente Vianello affrontare nella semifinale delle 18 l'Unieuro Forlì. Ravenna ha infatti tenuto brillantemente il confronto imponendosi nettamente in due dei quattro quarti giocati sempre con punteggio azzerato. Dopo un primo quarto all'insegna del massimo equilibrio L'OraSi ha allungato nel secondo per arrivare avanti all'intervallo. I padroni di casa rispondevano a tono nel terzo quarto e tutto tornava in equilibrio ma poi, come era successo contro Imola, l'OraSi allungava ancora nel finale.

Parziali: 26-24, 17-26, 22-15, 16-24.

Il tabellino dell'OraSi: Hairston 13, Smith 26, Montano 11, Jurkatamm 3, Cardillo 4, Masciadri 18, Laganà 9, Gandini 2, Rubbini 3, Seck, Baldassi.