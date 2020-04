Basket, Francesco Amoni è il più votato nella sfida tra "Leggende"

È Francesco Amoni il vincitore di #SfidaLeggendeLnp del Basket Ravenna. Dopo Thomas, Tambone e Chiumenti, ha superato in finale Andrea Raschi con il 56% di preferenze, 1384 voti a 1101. Nelle quattro sfide "Ciccio" ha raccolto 3950 voti totali, segno di un legame ancora solido con la piazza nove anni dopo la sua prima volta con la canotta giallorossa.

Termina così dopo 26 giorni l’iniziativa che ha riunito tantissimi appassionati, che con entusiasmo e crescente partecipazione hanno votato sui canali social del Basket Ravenna. Sono stati oltre 17 mila le preferenze espresse nelle 15 sfide. Un grande seguito per il quale la società intende ringraziare tutti i tifosi. Dopo questa prima fase nel mese di maggio prenderà il via un secondo atto, curato da Lega Nazionale Pallacanestro, con un tabellone nazionale in cui Francesco Amoni gareggerà con i campioni delle altre squadre di Serie A2.