Basket, giocatori e staff dell'OraSì ospiti alla Festa nazionale dell’Unità

A partire da giovedì, i giocatori e lo staff del Basket Ravenna saranno ospiti alla Festa nazionale dell’Unità al Pala De André, dove solitamente trova spazio il playground in occasione delle gare interne dell'OraSì. I giocatori saranno presenti dalle 21 alle 22.30, per giocare e intrattenersi con i tifosi giallorossi, a parte i due giorni (venerdì e sabato) in cui la squadra sarà impegnata nel torneo di Cervia. Lo stand è gestito dallo staff dello Junior Basket Ravenna, presente dalla prima sera con tanti piccoli appassionati, per promuovere l'attività giovanile della società. Giovedì saranno presenti Jurkatamm e Seck; lunedì Zanetti, Treier e Babini; martedì Venuto, Farina e Bulleri; mercoledì 4 settembre Thomas, Sergio e Poma; giovedì 5 Marino, Potts e Cancellieri; mentre venerdì 6 Chiumenti, Bravi e Taccetti.