Basket, Kaspar Treier convocato dalla nazionale estone

L’atleta dell’OraSì Basket Ravenna, Kaspar Treier, è stato convocato per due gare di qualificazione ai campionati europei di basket 2021 dal capo allenatore della nazionale estone, Jukka Toijala. Le due partite si giocheranno in Macedonia del Nord il 20 febbraio e in Estonia contro l’Italia, il 23 febbraio. Intanto è attiva la prevendita per la 16ma giornata di campionato (terza di ritorno) che vedrà l’OraSì Ravenna affrontare domenica 5 gennaio la Tezenis Verona alle 18 al Pala de Andrè.