Basket, l'OraSì comincia a scaldare i muscoli: si avvicina il momento del raduno

Come stabilito da tempo dallo staff tecnico, il raduno dell’OraSì 2018/19 sarà diviso in due tranche, la prima delle quali prevede l'inizio dei lavori per giovedì con un allenamento che partirà alle 18.30 alla palestra Morigia. Agli ordini del trio Mazzon-Lotesoriere-Taccetti e del nuovo preparatore atletico Salvatore Poma ci saranno due elementi del roster della prima squadra, Michele Rubbini e Fadilou Seck, oltre a cinque prodotti del Settore Giovanile del Basket Piero Manetti: Carpi, Martelli, Montaguti, Montigiani e Scaccabarozzi. I lavori di questo gruppo proseguiranno fino a domenica, poi a partire dal pomeriggio di lunedì tutta la prima squadra inizierà ad allenarsi insieme. Sempre nella giornata di lunedì sono previste le visite mediche del roster dell’OraSì e la consegna del materiale per l’inizio degli allenamenti. L’arrivo dei nuovi americani Adam Smith e Josh Hairston è previsto nei prossimi giorni, in tempo comunque per effettuare anche loro le visite mediche entro la giornata di lunedì. La prima uscita ufficiale della nuova OraSì è confermata per il 31 agosto e 1 settembre a Pinarella, nell’ambito del tradizionale Torneo che ricorda la figura di Piersante Manetti.