Basket, l'OraSì rinnova la collaborazione con il polo sanitario Ravenna 33

Anche per la stagione agonistica 2018/2919, il Basket Ravenna Piero Manetti si avvarrà della collaborazione del polo sanitario Ravenna 33 per la gestione medico sanitaria dell'OraSì che affronterà il prossimo campionato di serie A2. Il rapporto, rinnovato per il sesto anno consecutivo, è considerato da entrambe le dirigenze di importanza strategica, non solo per garantire le migliori soluzioni sanitarie per la salute degli atleti, ma anche per il raggiungimento dei risultati sportivi prefissati. Il dottor Mattia Filanti, specialista dell’unità operativa di ortopedia e traumatologia di Ravenna 33 diretta dal Dottor Massimo Cirilli, svolgerà nuovamente il ruolo di medico sociale e di panchina e fungerà da trait d'union tra la società sportiva e il polo sanitario.

In questi giorni, presso Ravenna 33 sono stati sottoposti alle visite di rito complete i due americani Adam Smith e Josh Hairsrton e il giovane lettone Mikk Jurkatamm, incontrati dai medici non appena arrivati a Ravenna per fare in modo che tutti potessero congiungersi con i compagni per l’inizio degli allenamenti a pieno organico. Gli atleti sono stati prima visitati dal dottor Massimo Cirilli, consulente ortopedico della società, per l’analisi della situazione specifica osteo-articolare e per la conoscenza “fisica” generale e, successivamente, sono stati sottoposti alle visite cardiologiche e di idoneità sportiva agonistica da parte dello staff del centro. Oltre all'inizio degli allenamenti a pieno ritmo, per l'OraSì si avvicina anche l'avvio della campagna-abbonamenti, che prenderà il via con l'inizio della prelazione dei vecchi abbonati giovedì 23.