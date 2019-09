Basket, l'OraSì si prepara all'amichevole con Verona

Ultime due settimane di lavoro per l’OraSì Ravenna in preparazione al campionato. Martedì doppia seduta (mattutina e pomeridiana) di allenamento al Pala Costa, mercoledì solo mattina poi partenza per Verona, dove alle 18.30 i ragazzi di coach Cancellieri incontreranno in gara amichevole la Tezenis, squadra di prima fascia del Girone Est di Serie A2. Poi giovedì allenamento alle 14 e venerdì di nuovo una doppia seduta al Costa, mattutina e pomeridiana, sabato la mattina. Presso la sede di Viale della Lirica 21, intanto, proseguono sia la campagna abbonamenti “Unisciti a noi” che le iscrizioni alla prossima stagione per il settore giovanile del Basket Ravenna.