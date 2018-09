Basket, la Rekico si presenta nella suggestiva cornice del Museo Internazionale delle Ceramiche

La Rekico si presenta alla città. Ad una settimana dal debutto in campionato, i Raggisolaris sfileranno davanti ai tifosi domenica nella suggestiva cornice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Un evento aperto a tutti che vedrà presenti le massime istituzioni cittadine e tutti gli sponsor che affiancano la società, avendone sposato il progetto sportivo e sociale. Nell’occasione saranno svelate le nuove divise da gioco e iniziative che coinvolgeranno la città e i giovani. La presentazione si terrà dalle 17 alle 18.30 e al termine ci sarà un brindisi benaugurante tra giocatori, dirigenti, staff tecnico e tifosi in vista della prima partita di campionato in programma domenica 7 ottobre ad Orzinuovi.