Basket, OraSì in campo per il "Memorial Sante Seganti e Athos Tampieri"

Dopo il torneo di Pinarella e lo scrimmage contro Pesaro, torna in campo la nuova OraSì, impegnata venerdì e sabato nel 'Memorial Sante Seganti e Athos Tampieri' che andrà in scena al Palasport Banca di Romagna di Lugo (biglietto unico a 10 euro per la giornata). Ravenna affronterà venerdì, nella prima semifinale delle ore 18, l'Unieuro Forlì, per un derby sempre interessante anche se ovviamente sperimentale per entrambe le squadre in questo momento della stagione, mentre alle 20 nella seconda semifinale saranno di fronte Andrea Costa Imola e Basket Lugo. Sabato invece sono in programma, negli stessi orari, le finali per il terzo e per il primo posto.

"Il Torneo che giocheremo a Lugo rappresenta un'altra tappa di avvicinamento al prossimo campionato, nella quale cercheremo di sperimentare alcune situazioni, anche per verificare come risponderanno sul campo i più giovani - commenta coach Andrea Mazzon - Allo stesso tempo faremo anche attenzione al recupero fisico di alcuni giocatori e sicuramente in questa fase non rischieremo chi non è al meglio, in generale però queste gare serviranno a progredire di condizione quando manca un mese ormai dall'inizio del campionato".