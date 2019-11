Basket, per il settimo anno si rinnova la partnership per l'OraSì

Per il settimo anno consecutivo Con.Eco Trasporti è al fianco del Basket Ravenna e sarà match sponsor della partita tra OraSì Ravenna e Agribertocchi Orzinuovi, in programma domenica alle ore 18 al Pala de Andrè.

Julio Trovato, GM OraSì Basket Ravenna, ha spiegato: "Credo che nella struttura marketing di una società moderna ci sia sempre più la volontà dei club di creare dei legami forti con gli sponsor, rendendosi disponibili a iniziative che vanno dal co-marketing alla visita nelle strutture delle aziende. Il legame con Con.Eco. dura da molti anni e da quando sono a Ravenna ho avuto modo di apprezzare il valore di questa collaborazione, che dà sicuramente lustro alla nostra società. La visita alla sede di Sant'Eusanio del Sangro è stata un'esperienza molto positiva, che oltre a rafforzare il rapporto con Con.Eco. ci ha permesso di spezzare un lungo viaggio e ricaricarci prima di ripartire per San Severo".

Presente anche Charles Thomas, il primo dei giocatori dell'OraSì ad essere stato affascinato dalla situazione, essendo il padre guidatore di camion e non disdegnando un suo eventuale futuro nell'ambiente dell'autotrasporto: "Sono cresciuto tra i camion e sono attratto dall'attività che può esserci dietro una struttura di questo genere. Nella visita di sabato scorso ho trovato una grande professionalità, un ambiente gestito bene, sono stato davvero contento di questa esperienza". Thomas ha avuto modo anche di fare un accenno alla partita di domenica. "È stata una settimana più riposante dal punto di vista fisico, dopo aver giocato tre partite in sette giorni che hanno comportato un grande dispendio di energie. Sappiamo che Orzinuovi ha il miglior rimbalzista del campionato, ma credo che il rimbalzo non sia un fondamentale individuale, perché per cui recupera la palla c'è una squadra dietro che lo mette nelle condizioni di farlo. Sarà quindi importante, per noi, essere una squadra e giocare secondo il piano partita preparato dal coach. Sono contento del lavoro che stiamo facendo, un lavoro che guarda al futuro, sempre in prospettiva".