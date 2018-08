Basket, "Ravenna, io ti ho scelta": al via la campagna abbonamenti dell'OraSì

E' stata presentata mercoledì mattina, alla Sala Rossa del Pala De Andrè, la campagna abbonamenti del Basket Ravenna, in vista dell'open day che la società ha voluto fissare per l’allenamento di giovedì, dalle 18 alle 20, al Pala Costa. "La squadra in questi giorni ha iniziato al meglio il lavoro dimostrando grande professionalità e voglia di lavorare - ha commentato il direttore generale Julio Trovato - Credo che per la squadra che abbiamo allestito sarà una bellissima stagione, ci divertiremo al di là dei risultati e dei conti che faremo a fine anno".

Le condizioni della campagna resteranno le stesse dell'anno scorso, anche se durante l'anno si cercherà di portare ulteriori benefit per gli abbonati. "Ravenna, io ti ho scelta" è il messaggio che unirà come un filo rosso alcune iniziative: si lavorerà molto in particolare sulle scuole e sui bambini, cercando di rendere il basket vero e proprio patrimonio di Ravenna. La campagna abbonamenti, che comprendono tutte e 12 le gare in calendario, inizia giovedì e la società ha chiuso un accordo con Vivaticket per la vendita online dei biglietti, anche se per le prime due settimane sarà disponibile solo la prelazione in sede per i vecchi abbonati. La radio ufficiale della squadra sarà Radio International, che non trasmetterà le partite ma servirà come canale di comunicazione insieme ai social. Sono previste come sempre riduzioni per Under 18 e Over 65, ma in corso di stagione potrebbero nascere nuove iniziative.

Il calendario dell'OraSì

Assigeco Pc-OraSì (7 ottobre andata, 13 gennaio ritorno)

OraSì-Montegranaro (14 ottobre, 20 gennaio)

Cagliari-OraSì (21 ottobre, 27 gennaio)

OraSì-Cento (24 ottobre, 30 gennaio)

Gsa Udine-OraSì (28 ottobre, 3 febbraio)

OraSì-Unieuro Forlì (4 novembre, 10 febbraio)

Andrea Costa Imola-OraSì (11 novembre, 17 febbraio)

OraSì-Pompea Mantova (18 novembre, 24 febbraio)

Fortitudo-OraSì (25 novembre, 10 marzo)

Roseto-OraSì (2 dicembre, 17 marzo)

OraSì-Jesi (9 dicembre, 24 marzo)

OraSì-Tezenis Verona (16 dicembre, 31 marzo)

De Longhi Treviso-OraSì (23 dicembre, 7 aprile)

Bakery Piacenza-OraSì (30 dicembre, 14 aprile)

OraSì-Bondi Ferrara (6 gennaio, 20 aprile)