Basket, sale la febbre da derby contro Forlì per l'Orasì

La preparazione per il derby con Forlì è iniziata al Pala Costa, con il primo allenamento settimanale dell’OraSì. Regolarmente presente il capitano Andrea Raschi, reduce dalla trasferta a Roma dove ha rappresentato il Basket Ravenna al vernissage della Final Eight di Coppa Italia, in programma a Jesi dal 2 al 4 marzo prossimi. Raschi era in compagnia dei capitani delle altre sette squadre coinvolte nell’attesa manifestazione. Il Basket Ravenna ricorda che scadrà alle 13 di martedì 20 febbraio il termine per la prenotazione dei biglietti a prezzo scontato per il settore riservato alla tifoseria ravennate in occasione del terzo e quarto ‘quarto di finale’ del 2 marzo, ovvero Casale-OraSì (18.30) e Fortitudo-Trapani (20.30).

Intanto è partita anche la prevendita per l’attesissimo derby di domenica prossima tra OraSì ed Unieuro Forlì, per il quale si prevede un ottimo afflusso di tifosi biancorossi. Ecco i punti-vendita: Edicola Cicognani da martedì a giovedì dalle 6 alle 18, venerdì e sabato dalle 6 alle 19, sabato dalle 6 alle 12.30. Timida (settore C Ovest), da oggi a sabato 9-12.30 e 15.30-19.30. Basket Ravenna (tutti i settori) da oggi fino a venerdì dalle 9 alle 13.