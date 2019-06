Basket, si separano le strade di Ravenna ed Andrea Mazzon. Nel mirino "Cedro" Galli

Coach Andrea Mazzon non è più l'allenatore dell'OraSì Ravenna. E' arrivata l'ufficialità da parte della compagine bizantina. Nell'avventura ravennate, Mazzon ha collezionato 13 vittorie e 17 sconfitte, che gli sono valse il nono posto in classifica e l'accesso ai playoff. Al primo turno i "Leoni" sono usciti sconfitti 3-0 dalla fortissima Capo d'Orlando. Il matrimonio con Ravenna è durato appena un anno. Mazzon era subentrato ad Antimo Martino (fresco di promozione in A1 con la Fortitudo). Tra i papabili alla successione c'è coach Massimo "Cedro" Galli, ex allenatore di Pesaro. E' sfuggita la pista Demis Cavina, indicato sulla via di Ravenna, ma che invece firmerà con la Dinamo Lab Torino.